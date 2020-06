„Gevangenis en rechtbank compensatie voor Zeeland”

Een extra beveiligde gevangenis, een expertisecentrum op het gebied van georganiseerde criminaliteit en een nieuwe beveiligde rechtbank . Dat zou Zeeland moeten krijgen als compensatie voor het mislopen van de marinierskazerne, staat in voorstellen van speciaal gezant Bernard Wientjes.

Bronnen bevestigen berichtgeving van RTL Nieuws hierover. Wientjes wil ook nog dat er wordt gekeken naar betere intercity-verbindingen met Zeeland. Hij gaat hierover maandag samen met staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) met het provinciebestuur praten.

In de ministerraad is vrijdag over compensatie voor Zeeland gesproken, bevestigde premier Mark Rutte. Maar er is nog geen deal. De verwachting is ook niet dat de partijen maandag al direct een akkoord bereiken. Het is de bedoeling dat er voor de zomervakantie overeenstemming wordt bereikt.