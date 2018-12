„Gevangenen willen regeling om chroom-6”

Gevangenen die jarenlang zonder bescherming hebben gewerkt met het kankerverwekkende chroom-6 willen eenzelfde compensatieregeling als mensen die bij de krijgsmacht werkten met chroom-6-verf. Bijna honderd gedetineerden in Ter Apel hebben via hun advocaat in een brief aan de hoofddirecteur van het gevangeniswezen de Dienst Justitiële Inrichtingen en het ministerie van Justitie aansprakelijk gesteld.

Uit een rapport dat eerder werd uitgebracht in opdracht van de gevangenis blijkt dat de gedetineerden met hout hebben moeten werken dat was geïmpregneerd met chroom-6.

„De gevangen willen daarom zo’n zelfde schaderegeling die door Defensie is opgetuigd voor mensen die ziek zijn geworden”, zegt advocaat Yehudi Moskowicz naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf. „Nog meer dan de mensen bij de krijgsmacht hebben de gevangen zichzelf gedwongen bloot moeten stellen aan chroom-6.”

Volgens de advocaat hebben ook gevangen in Vught, Middelburg en Leeuwarden met chroom-6 moeten werken. „Ik kan mij voorstellen dat zij zich willen aansluiten.”