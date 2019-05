Gevangenen Vught verstoren herdenking

In het hele land zijn zaterdag de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht en is respect betuigd aan de Nederlandse militairen die in latere decennia het leven lieten.

Respect was er niet bij de ongeveer tien gedetineerden die de dodenherdenking op Kamp Vught verstoorden. Door de roosters van hun cel in de naastgelegen penitentiaire inrichting schreeuwden ze „Allahu Akbar”, meldden diverse media. Als straf zijn de gevangenen voor maximaal veertien dagen overgeplaatst naar isoleercellen.

Bij de herdenking op Militair Ereveld Grebbeberg bij Rhenen waren prinses Margriet, Pieter van Vollenhoven, hun zoon prins Pieter-Christiaan en staatssecretaris Visser van Defensie onder de naar schatting 3500 aanwezigen.

In Kamp Amersfoort was er speciale aandacht voor verzetsstrijder Johannes Hovenkamp. Nabestaanden bezochten zaterdagmiddag de plek waar hij als 29-jarige werd geëxecuteerd. Normaliter is de hei militair oefenterrein en daarom verboden gebied.

Herdenkingen waren er bij plaatselijk monumenten en op Ereveld Loenen en de Waalsdorpervlakte. In Kamp Westerbork zei vicepremier De Jonge dat het nu „op óns aankomt, op u en op mij om onze samenleving –met al onze vrijheden– net zo mooi aan onze kinderen door te geven als we hem gekregen hebben.”

Tijdens de herdenking op het Binnenhof herinnerde Tweede Kamervoorzitter Arib aan personen die in de oorlog met gevaar voor eigen leven Joden hielpen. Zo zorgde de Haagse kunstenares Ru Paré ervoor dat 52 Joodse kinderen konden onderduiken. Voor haar werd zaterdagmiddag in Den Haag een monument onthuld.

Madurodam

In Madurodam, dat is vernoemd naar verzetsheld George Maduro, werd voor de vierde keer de Nationale Kinderherdenking georganiseerd. Met muziek, toneel en dans kregen de ruim 4700 aanwezigen daar de boodschap mee dat vrijheid „geen vanzelfsprekendheid is.”

Sinds 1985 is het tijdens Dodenherdenking niet zo koud geweest. Zaterdag kwam de temperatuur in De Bilt niet boven de 10,2 graden uit. In 1985 was het 8,7 graden, in 1979 7,9 en in 1957 10 graden. Zaterdag lag bij Vaals in Limburg 4 centimeter sneeuw.

De aanloop naar de Dodenherdenking verliep dit jaar zonder tumult. Vorig jaar verbood de rechter een actiegroep de plechtigheid op de Dam in Amsterdam met een lawaaidemonstratie te verstoren.

De veertien Bevrijdingsfestivals trokken zondag wat minder publiek dan vorig jaar. Premier Rutte ontstak in Almere het Bevrijdingsvuur. Het koningspaar was aanwezig bij het 5 mei-concert op de Amstel.