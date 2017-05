Gevangenen verhuisd om gebrek aan cipiers

Honderden gedetineerden uit Zoetermeer, Almere en Zaanstad moeten tijdelijk verhuizen naar een andere gevangenis. Er zijn te weinig gevangenbewaarders, heeft staatssecretaris Klaas Dijkhoff de Tweede Kamer maandag laten weten.

Er zijn meer cipiers afgezwaaid dan verwacht en in de zomermaanden gaan er ook nog eens veel met vakantie. Daardoor zou de Dienst Justitiële Inrichtingen komende zomer wel erg zwaar op ingehuurd personeel leunen. Dat brengt volgens Dijkhoff de veiligheid in het geding.

De gevangenis in Zoetermeer, waar de nood het hoogst is, gaat tot zeker eind dit jaar helemaal dicht. Ruim 144 gedetineerden kunnen zolang terecht in Alphen aan den Rijn. Een zestigtal gevangenen uit Almere kan tot dit najaar worden ondergebracht op Schiphol en een honderdtal gedetineerden uit Zaanstad kan onderdak krijgen in Lelystad.

Dijkhoff heeft inmiddels een campagne op touw gezet om meer personeel te werven.