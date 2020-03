Gevangenen Sint-Maarten eisen andere gevangenis in kort geding

Een groep gevangenen van de Point Blanche gevangenis op Sint-Maarten willen dat ze elders worden gedetineerd. Ze noemen de gevangenis waarin ze nu verblijven mensonwaardig en willen Sint-Maarten dwingen om hen elders in het Koninkrijk onder te brengen, bijvoorbeeld in Nederland of op Bonaire. Met dat doel spannen de 37 gevangenen een kort geding aan tegen het land Sint-Maarten. Dat dient op 20 maart.

Volgens de gedetineerden kan Sint-Maarten hun veiligheid binnen de gevangenis niet garanderen en zijn de leefomstandigheden al jaren niet menswaardig. Vorig jaar staakten gevangenen nog om te protesteren tegen de deplorabele omstandigheden. Daarbij gaat het om te volle cellen, ongedierte, lekkend regenwater en onhygiënische omstandigheden

Vanwege veiligheidsredenen kunnen niet alle gevangenen aanwezig zijn in de zittingszaal in Sint-Maarten tijdens de behandeling van het kort geding. Vijf gedetineerden mogen de groep vertegenwoordigen.