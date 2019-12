Gevaarlijke situaties in Tiel door dollemansrit

Een dollemansrit met een gestolen auto heeft volgens de politie in de nacht van woensdag op donderdag voor gevaarlijke situaties in Tiel geleid. Agenten kwamen af op een melding dat er een gestolen voertuig zou rijden op de A15. Ze probeerden de auto met daarin twee inzittenden te laten stoppen, maar die ging er met hoge snelheden van meer dan 200 kilometer per uur vandoor en kwam in Tiel terecht. Volgens de politie werden er zeer gevaarlijke capriolen uitgehaald.

De auto klapte op de Beethovenstraat hard op een hoge drempel. Hierdoor vloog het voertuig heel kort in brand en vlogen veel auto-onderdelen door de lucht. De twee inzittenden gingen er daarna vandoor. De politie heeft een verdachte aan kunnen houden. Het voertuig is in beslag genomen en wordt onderzocht.