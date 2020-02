‘Gevaarlijke situaties in de verloskunde door tekorten’

Personeelstekorten bij verloskundigen en het verdwijnen van de geboortezorg uit ziekenhuizen, zorgen voor gevaarlijke situaties. De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) heeft daarover aan de bel getrokken bij de inspectie, zegt directeur Charlotte de Schepper tegen De Telegraaf.

„Onze verloskundigen moeten steeds verder uitwijken met hun zwangere cliënten én vragen om een plek bij andere ziekenhuizen”, zegt De Schepper. Daardoor lopen vrouwen steeds meer het risico buiten het ziekenhuis te bevallen. „Afgelopen jaar was de capaciteitsproblematiek bij ziekenhuizen voornamelijk een probleem van de Randstad en enkele regio’s. Maar nu raakt het steeds meer de periferie van Nederland.”

Bij de inspectie zelf zijn geen meldingen gedaan dat het een keer fout is afgelopen vanwege de capaciteitsproblemen. Dat komt volgens De Schepper door de inspanning van de verloskundigen, verpleging en gynaecologen.

Maar er is volgens haar ook sprake van „onderrapportage bij situaties die mis hadden kúnnen gaan”. Uit onderlinge solidariteit worden die gevallen niet gemeld. De Schepper vermoedt dat in sommige regio’s tientallen keer per jaar daar sprake van is.