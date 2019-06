''Gevaarlijke scepsis over vaccins''

In veel Europese landen hebben zo veel mensen twijfels over de veiligheid en effectiviteit van vaccins tegen kinderziektes dat dit een gevaar voor de volksgezondheid begint te worden. Desinformatie via sociale media zaait in allerlei landen twijfel over nut en effectiviteit van vaccinatie, meldt NRC.

Dit is de conclusie van een wereldwijd onderzoek naar de opvattingen over vaccinatie dat is uitgevoerd in opdracht van de onafhankelijke Britse stichting Wellcome. De resultaten ervan zijn woensdag gepubliceerd in de Wellcome Global Monitor 2018. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de aarzelingen over het nut van vaccins, terwijl die wel makkelijk beschikbaar zijn, opgenomen in de lijst van de tien grootste bedreigingen voor de volksgezondheid in 2019.

In Oost-Europa en in iets mindere mate West-Europa bestaan wereldwijd gezien de meeste twijfels over de veiligheid en effectiviteit van vaccins. In Oost-Europa is maar 50 procent van de ondervraagden het geheel of gedeeltelijk eens met de uitspraak dat vaccins veilig zijn; 65 procent vindt dat ze effectief zijn, en 80 procent vindt dat kinderen ingeënt moeten worden. Voor West-Europa is dat respectievelijk 59 , 77 en 83 procent.