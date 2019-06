„Gevaarlijke patiënt ontsnapt uit kliniek Michael P.”

De forensisch psychiatrische kliniek waar Michael P. verbleef, is opnieuw in ernstige verlegenheid gebracht, nu blijkt dat afgelopen zaterdag een veroordeelde psychiatrisch patiënt is ontsnapt. De man is sindsdien spoorloos en de politie is naarstig op zoek naar hem. Zonder medicijnen is de man levensgevaarlijk, zegt zijn familie, zo meldt De Stentor.

Het gaat om de 44-jarige Peter M. uit Dordrecht, die in 2017 werd veroordeeld omdat hij via internet had gemeld dat hij het station van Dordrecht zou opblazen met een atoombom. Enkele dagen later viel hij in Dordrecht een man aan die zijn boodschappen in zijn auto laadde. M. sprong de man uit het niets op z’n rug maar werd door het slachtoffer en zijn zoon overmeesterd. M. droeg op dat moment een mes bij zich.

Uit onderzoek bleek M. volledig ontoerekeningsvatbaar was. Hij is psychotisch en lijdt aan schizofrenie. Het gerechtshof in Den Haag veroordeelde M. in hoger beroep tot behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis.