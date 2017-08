Gevaarlijke hond gedood

Een hond die op 23 augustus een Rotterdamse meisje ernstig in haar arm beet, heeft een spuitje gekregen. Het dier is ingeslapen op last van het Openbaar Ministerie, meldt de politie.

Het kind van acht moest naar het ziekenhuis, maar maakt het nu redelijk. De 69-jarige Rotterdammer die de hond uitliet toen de aanval zich voltrok, werd aangehouden op verdenking van zware verwonding door schuld. Zijn vrouw en zoon worden betrokken bij het onderzoek naar het voorval.

Het slachtoffertje was met vriendinnetjes aan het spelen in een parkje, toen de hond verscheen, haar plotseling beet en vasthield. Een voorbijgangster wist het meisje los te krijgen door de hond te belagen met een stok en een tegel.