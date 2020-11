‘Gevaarlijke en verwarde’ man aangehouden in Duitsland

De man die in Winterswijk (Gelderland) op de vlucht ging voor de politie in een gestolen DHL-busje is in Duitsland aangehouden, meldt de politie vrijdagavond.

De politie was op zoek naar deze man, die „erg gevaarlijk, agressief en verward” werd genoemd.

De politie had gewaarschuwd dat mensen niet moesten proberen de man zelf te benaderen. Ook zou hij een gevaar vormen voor zichzelf. Er ging een burgernetmelding uit om de man op het spoor te komen.

Wegens zijn agressieve gedrag was de politie eerder op de avond naar de man toegegaan, licht een woordvoerder toe. Toen ging hij ervandoor.