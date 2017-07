Gevaarlijk drugslab in Tilburgse woonwijk

De politie heeft vrijdag in Tilburg een drugslab opgeruimd dat op slechts enkele meters van woonhuizen in een garagebox was verstopt. Volgens de politie leverde het lab een groot gevaar op voor de omgeving. Dat bleek ook tijdens het opruimen. Een medewerker van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) van de politie werd onwel door dampen die uit een lekkende jerrycan kwamen.

„Hij werd heel erg duizelig”, lichtte een woordvoerder toe. De man hoefde niet naar het ziekenhuis, maar voor de politie bewees het incident nog eens hoe gevaarlijk dit soort labs in woonwijken zijn. De LFO-medewerkers zetten het werk voort met gasmaskers op.

In de garagebox aan de Willem Pijperstraat in Tilburg-Noord lagen zo’n tienduizend pillen, tientallen liters aan grondstoffen voor uiteenlopende soorten harddrugs en enkele liters amfetamine in vloeibare vorm. De politie heeft alle spullen in beslag genomen, maar nog niemand aangehouden.