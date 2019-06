Geuzenveer Brielse Meer vaart een halve eeuw

Het Geuzenveer dat fietsers en voetgangers het Brielse Meer overzet vaart al een halve eeuw. Om natuur en milieu te sparen wil het veerpontje vanaf 2020 elektrisch gaan varen. Daarvoor is een crowdfundingsactie gestart.

Aan het eind van de Brielse Veerweg ligt het Geuzenveer afgemeerd. Aan de reling van het steiger hangt een portofoon. „Druk op de sleutel, dan geeft de schipper antwoord”, staat op het bord. „Ik kom eraan.” Voor iets meer dan anderhalve euro staat de passagier aan de overkant.

Hoe komt u aan de naam Geuzenveer?

„Wij hebben de pont vorig jaar van de vorige eigenaar overgenomen. De man was 80 en stopte er mee. De pont heette toen Coppelstock. Maar wie weet nu nog wie Coppelstock was? Deze veerman roeide in 1572 naar de Spaanse vloot en de geuzen vroegen hem een boodschap aan de stad over te brengen. De stad werd op 1 april 1572 ingenomen. Wie vandaag de dag Brielle zegt, weet dat dit met geuzen te maken heeft. Maar Coppelstock?” zegt schipper Hans Slagter.

U zag er brood in om de veerpont over te nemen en doopte die om tot Geuzenveer?

„Samen met mijn partner, Ingrid van Willigen, heb ik daarvoor een stichting opgericht. Op 1 mei 1970 stak voor het eerst de Coppelstock het Brielse Meer over. Tot die tijd deed er een kabelveerpont dienst voor ál het verkeer, maar deze werd overbodig door de openstelling van de Brielse Brug. Toch hadden vooral recreanten tussen 1 april en 1 oktober behoefte aan een pontje. Na de Coppelstock zijn wij dus verder gegaan met het Geuzenveer.”

Het is een hele klus om van mei tot en met augustus 7 dagen per week ruim 15.000 mensen over te zetten?

„Daar komt het nodige bij kijken. Als schipper sta ik er alleen voor. Daarom heb ik een oproep gedaan voor gepensioneerde vrijwilligers met een vaarbewijs.”

U wilt de huidige dieselmotor vervangen door een met elektrische aandrijving?

„Dat willen we proberen”, zegt Ingrid. „We zijn bij ’t LeeuweVeerke gaan kijken dat met een elektrische motor vaart tussen Lage Zwaluwe en de Werkendamse Biesbosch. Elektriek geeft geen herrie en geen roet. Dat willen wij ook. Maar daar is geld voor nodig. Daarom zijn we een crowdfundingsactie gestart.”

Wat als er onvoldoende geld binnenkomt?

„De huidige dieselmotor is op hoge leeftijd. Als die ermee stopt is het over. Daar willen we het niet op laten aankomen. We moeten wat anders. Er bestaat de kans dat er binnenkort geen onderdelen voor de motor meer te krijgen zijn. Bovendien worden de keuringseisen voor dit binnenvaartscheepje steeds strenger.”

In de schijnwerpers: rubriek voor opmerkelijk regionaal nieuws