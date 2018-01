Geuzenpenning voor Mabels Girls Not Brides

Prinses Mabel neemt op 13 maart in de Grote Kerk van Vlaardingen de Geuzenpenning in ontvangst als voorzitter van Girls Not Brides. De organisatie kreeg de onderscheiding vrijdag toegekend.

Girls Not Brides, in 2011 mede opgericht door prinses Mabel, strijdt wereldwijd voor de afschaffing van kindhuwelijken. Het is nu een paraplu voor bijna duizend organisaties in 95 landen die internationaal, nationaal en lokaal proberen een einde te maken aan kindhuwelijken .

In veel landen is een twaalfjarige bruid heel gewoon. In het Afrikaanse Niger trouwt twee derde van de meisjes voor hun achttiende, een praktijk waaraan de president een einde wil maken. „Zelfs vijf jaar geleden was praten over kindhuwelijken nog taboe, nu praat iedereen er over. Ook Afrikaanse staatshoofden”, aldus Mabel.

De prinses reist de wereld rond om het probleem aan te kaarten en vindt ook vaak gehoor. Dat komt mede door een rapport van de Wereldbank dat vorig jaar verscheen: landen zien in dat het afschaffen van kindhuwelijken de economie veel geld kan opleveren. Meisjes kunnen dan beter worden opgeleid en op die manier meer bijdragen aan de economie.

De stichting Geuzenpenning kent het eerbetoon toe aan mensen en organisaties die zich inzetten voor de mensenrechten en zich verzetten tegen dictatuur, discriminatie en racisme. Onder de eerdere winnaars zijn de Tunesische advocate Radhia Nasraoui (in 2013) voor haar strijd tegen martelingen in haar land en (in 2011) de Nederlandse krijgsmacht voor de inzet in Afghanistan.