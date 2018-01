Geurend kapsel na Duikenburgse Dagen

Wie de Duikenburgse Dagen bezoekt, komt gegarandeerd terug met een naar haardvuur geurend kapsel. De wintermarkt in Echteld trekt donderdag, net als voorgaande jaren, veel bezoekers.

Partycentrum De Oude Duikenburg is voor de gelegenheid omgetoverd tot een gezellige en uitgebreide markt. Her en der staan vuurkorven met knapperend haardvuur. Waar er normaal bruiloften en verjaarden gevierd worden, slenteren er nu mensen over het terrein en door de zalen die op zoek zijn naar koopjes.

Want aanbiedingen, die zijn er volop. Tweedehandse boeken die voor een prikkie weggaan, damesjurken voor een paar tientjes en hoeden voor de helft van de prijs. Ook de kraam met tassen biedt producten aan met een flinke korting. „Die tassen zijn allemaal voor de helft”, zegt de man in de kraam. Dat is niet te missen. Het knalgele bord boven de bak met tassen laat hetzelfde weten.

Het publiek dat op de wintermarkt afkomt, is divers. Van jonge stellen met kinderwagens tot oudere echtparen en groepjes vriendinnen.

Parkeergeld

Medeorganisator Coen Speksnijder is donderdagmiddag, een uur nadat de markt begon, tevreden. „Hoeveel mensen er komen, weten we niet. Dat is nooit geteld.” Hoewel de entree gratis is, moeten bezoekers voor het eerst in de geschiedenis van de Duikenburgse Dagen parkeergeld betalen. Vijf euro per auto. Waarom? Speksnijder, die de zaak samen met schoonvader Henk de Heus runt, legt uit dat het wisselvallige Nederlandse weer zorgt voor een extra kostenpost. „Op het gras waar de auto’s parkeren, liggen nu overal platen waar de auto’s overheen rijden. Voorheen deden we dat niet, maar dan zak je een eind weg in de modder. Ook komen auto’s weleens vast te zitten.” En voor dat stukje service betaalt de bezoeker. „Niet iedereen is er blij mee, sommigen rijden daarom gewoon door. „Verdienen jullie nog niet genoeg? zeggen ze dan.”

De organisator kijkt tevreden. „Er zijn dit jaar zo’n 16 stands meer dan vorig jaar. We hebben de ruimten wat anders ingedeeld.” Ondernemers die een plekje willen tijdens het evenement, weten dat het een markt is met een reformatorisch karakter. Speksnijder: „We kijken van tevoren of een ondernemer past bij onze identiteit.” Naast veel kleding, zijn er ook bedrijven met andere producten. Dat is bewust, vertelt de organisator. „Er is een wachtrij met mensen die graag met een stand op de Duikenburgse Dagen willen staan, maar we beoordelen ook op verdeling van de producten die worden aangeboden.” Bij de CD-kraam van de familie Pasterkamp is geen gebrek aan identiteit. Het paar verkoopt CD’s van de Urker koren en vertel CD’s met verhalen die Pasterkamp zelf heeft verteld. „Er zijn mensen die alle deeltjes hebben.” Het stel slaapt in een hotel in de buurt. „We komen van Urk, in de buurt slapen is dan handiger.” Dit jaar staan ze voor het eerst op de wintermarkt omdat het helemaal overdekt is. Ze hebben de laarzen mee voor als het echt koud wordt. Vooralsnog zijn sjaals en laarzen niet nodig, de kachel in de tent verspreidt een aangename warmte.

Ook Dirkje van Meerten is van de partij. Voor Woord en Daad staat ze met een kraam vol spulletjes. Van snoeprollen tot luierpakjes. Waar ze het allemaal vandaan haalt? „Van veel verschillende plekken.” Met een deel van het geld dat ze verdient in de Woord en Daad kringloopwinkel koopt Van Meerten cadeauartikelen die ze op een beurs als deze verkoopt. „Alles is voor het goede doel. Dan kopen mensen ook sneller iets.”

Wintercollectie

Bij de verschillende hoedenkramen in het een drukte van belang. Een hoedje voor de helft van de prijs, dat trekt de aandacht. Jonge meiden beoordelen voor de spiegel welk hoofddeksel het beste staat. De Duikenburgse Dagen blijken een goede manier om van de wintercollectie af te komen. „We komen hier voor de koopjes”, beaamt een ouder echtpaar.

De mannen van de Gereformeerde Bijbelstichting bemannen een stand die wordt omringd door kledingkraampjes. Ze kunnen erom lachen. „Het is altijd afwachten waar we staan. Dit is wel gezellig.”