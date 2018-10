Geur sigaret grootste verleiding voor deelnemer Stoptober

Geen asbak meer te bekennen in het huis van Stephen Philippi (45). Sinds twee weken is de sigaret taboe.

„Ik rook al sinds mijn 21e”, vertelt de Brabantse deelnemer aan Stoptober maandag. Stoptober, een landelijk initiatief van onder meer de Hartstichting, stimuleert mensen in de maand oktober te stoppen met roken. „Ooit begon ik uit stoerdoenerij, met mijn vrienden.”

Philippi deed al eerder een poging van de sigaret af te komen: in 2016 was de inwoner van Son en Breugel 3,5 maand rookvrij. Toen zijn moeder in dat jaar overleed, zwichtte hij echter weer voor de verleiding. „Ik dacht: één sigaret moet kunnen. Toen ben ik finaal onderuitgegaan.” Op het dieptepunt rookte hij 25 sigaretten per dag.

Philippi, tot voor kort werkzaam als verpleegkundige in een Tilburgs ziekenhuis, merkt dat het jarenlange roken zijn tol begon te eisen. „Ik ging hoesten, werd kortademig en ging piepend ademhalen.” Een paar maanden geleden raakte hij zijn baan door een fusie kwijt. Dat was het moment om het roer opnieuw om te gooien.

Via de media kwam Philippi Stoptober op het spoor. Hij besloot een nieuwe poging te wagen. De campagne is de spreekwoordelijke stok achter de deur: met onder meer een app kan een deelnemer bijhouden hoeveel sigaretten hij tot dan toe heeft laten staan. „Ik gebruik de app om mezelf te motiveren”, aldus Philippi. „Als ik hem open, zie ik eerst een foto van mijn voltallige familie, inclusief mijn kinderen en kleinkinderen. Voor hen doe ik het.”

Noodknop

De app geeft ook tips, bijvoorbeeld over gezond eten of voldoende water drinken. Dat helpt tegen het verlangen naar een sigaret. „Als je echt in de verleiding komt om te roken, kun je door middel van de noodknop in contact komen met een hulpverlener of een andere deelnemer.” Die je het plan om een peuk op te steken, weer uit je hoofd probeert te praten.

De voormalige verpleegkundige is nog niet bezweken voor de verleiding van de sigaret. „Het valt me tot nu toe best mee om niet te roken. Alleen afgelopen weekend had ik het even moeilijk. Ik was op pad met vrienden, en een van hen stak een sigaret op. Ik kon me ervan distantiëren totdat ik de lucht rook. Ik vind een sigaret nog steeds lekker en herkenbaar ruiken. Toen ben ik even weggelopen en heb een glas water gedronken. Het verlangen naar een sigaret is doorgaans al na drie minuten weg.” Vrienden bij wie hij over de vloer komt, hoeven het roken zelf niet te laten. „Ik geef wel van tevoren aan dat ik probeer te stoppen.”

In de eerste twee weken had Philippi last van ontwenningsverschijnselen. „Ik had een gejaagd gevoel van binnen, hartkloppingen en hoofdpijn. Ook zweette ik enorm ’s nachts.” Om de klachten te temperen, gebruikt Philippi nicotinellpleisters. Die geven continu nicotine af. Anders dan bij een sigaret komt de stof niet in de longen maar direct in de bloedbaan terecht.

Hoelang hij dit strikte regime nog volhoudt? „Ik wil definitief stoppen. Nu ik nog relatief jong ben, kan ik nog wat aan mijn gezondheid doen. Ik merk na twee weken al dat ik meer lucht heb.”

Dit is deel 1 in een drieluik over Stoptober. Begin november de tweede aflevering: hoe heeft Stephen Philippi het ervan afgebracht?