Getuigenverhoren voor schadeclaim Julio Poch

De rechter-commissaris in Rotterdam hoort maandag en dinsdag onder anderen oud-justitieminister Ernst Hirsch Ballin en oud-directeur Michiel Meijer van Transavia als getuige, op verzoek van Julio Poch. De oud-Transaviapiloot bereidt een schadeclaim tegen de Staat voor van circa 5 miljoen euro. De getuigenverhoren zijn openbaar.

Meijer bijt maandag het spits af. ’s Middags staat - onder voorbehoud - het verhoor van de oud-president van de Argentijnse Rekenkamer Leonardo Despouy op het programma. Hij zou via een videoverbinding met Argentinië moeten worden gehoord. Op dinsdag is het achtereenvolgens de beurt aan hoofdofficier van justitie Guus Schram en Hirsch Ballin.

Poch (67) werd in 2009 door Spanje uitgeleverd aan Argentinië, nadat hij op het vliegveld van Valencia was aangehouden, na zijn laatste vlucht voor zijn pensionering. De tot Nederlander genaturaliseerde Argentijn denkt onder meer dat Nederland onzuivere politieke motieven heeft gehad om hem in handen van de Argentijnse justitie te spelen.

Poch heeft in Argentinië terechtgestaan voor zijn betrokkenheid bij zogeheten dodenvluchten ten tijde van het regime van dictator Jorge Videla, eind jaren tachtig. Tegenstanders van het regime werden daarbij levend uit vliegtuigen gegooid. Poch heeft de beschuldigingen altijd ontkend. De Argentijnse rechtbank sprak hem vrij; de zaak loopt nog in hoger beroep. De oud-piloot zat acht jaar in voorarrest.

Onlangs werd bekend dat een belangrijk document over de uitlevering van Poch is vernietigd. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) moet daarover nog opheldering verschaffen. Nederlandse politiemensen bezochten Argentinië tweemaal om over de vervolging van Poch te overleggen. Het document, een verslag van een overleg tussen Nederland en Argentinië over de uitlevering van Poch, had mogelijk een sleutelrol kunnen spelen in de schadeclaimprocedure. Een verslag van het tweede overleg is er nog wel. Grapperhaus heeft tot afgelopen zomer volgehouden dat er niet over uitlevering aan Argentinië is overlegd.

„Het heeft er alle schijn van dat informatie zo lang mogelijk onder de pet moest worden gehouden”, zei Geert-Jan Knoops, de advocaat van Poch, eerder. Knoops wil, net als de Tweede Kamer, weten waarom het eerste verslag is vernietigd.