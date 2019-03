Getuigenverhoren in beroepszaak Linschoten

In het hoger beroep van voormalig VVD-politicus en oud-staatssecretaris Robin Linschoten wordt tijd ingeruimd voor getuigenverhoren en extra onderzoek. Het gerechtshof in Amsterdam besloot dit maandag na verzoeken van Linschotens advocaat Willem Koops.

Linschoten (62) werd eind september 2017 wegens belastingontduiking door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot vijf maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk. Tussen begin 2010 en oktober 2012 diende hij vanuit twee BV’s te lage btw-aangiftes in en benadeelde hij de fiscus voor ruim 100.000 euro. Zelf zei hij nooit bewust te hebben gesjoemeld. Maar de rechtbank strafte hem vanwege zijn publieke en voorbeeldfunctie zwaarder dan tot de 200 uur taakstraf en zes maanden voorwaardelijk die was geëist.

De beroepszaak zou maandag eigenlijk inhoudelijk dienen. Maar pas afgelopen dinsdag vond Linschoten advocaat Koops bereid hem te verdedigen, waarna de raadsman eind vorige week op de valreep een reeks verzoeken aankondigde. Daaronder waren onder meer de getuigenverhoren van medewerkers van het administratiekantoor dat jarenlang de btw-aangiftes voor Linschoten verzorgde. Ook wilde hij dat de reclassering de persoonlijke omstandigheden van Linschoten in kaart brengt.

Dat laatste noemde Koops belangrijk voor de toekomst van Linschoten. Die is volgens zijn raadsman alles kwijtgeraakt, ook de opdrachtgevers die hij als consultant had. Sinds de fiscus bij zijn klanten beslag legde op onbetaalde facturen, komt de oud-VVD’er niet meer aan de bak. Ook verder heeft hij nauwelijks perspectief, aldus Koops. Hij suggereerde dat de fiscus „mogelijk het kind met het badwater heeft weggegooid”.

De getuigen worden bij de inhoudelijke behandeling van de beroepszaak in het openbaar verhoord. Een datum is nog niet bepaald.