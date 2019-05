Getuigenverhoor liquidaties besloten

In de strafzaak rond de dubbele liquidatie in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt in december 2012 heeft het gerechtshof bepaald dat een nieuwe getuige achter gesloten deuren wordt gehoord. Het hof besloot dit na een verzoek van het Openbaar Ministerie (OM).

Het gaat om getuige Rachid el M., die begin dit jaar opdook in een op internet verspreide video. Daarin zegt hij dat de centrale getuige in de zaak, de veroordeelde crimineel Benaouf A., heeft gelogen over de herkenning van een van de vermoedelijke daders. Die herkenning is van belang voor het bewijs in de slepende zaak. Beide verdachten, Anouar B. en Adil A., ontkennen. Zij zijn door de rechtbank veroordeeld tot levenslang en tekenden hoger beroep aan.

Bij de schietpartij kwamen twee jonge mannen om het leven. Benaouf A. was in hun gezelschap. Hij zou het eigenlijke doelwit zijn geweest. De dubbele liquidatie markeerde het begin van een bloedige oorlog in de onderwereld, die nog steeds voortduurt.

Het OM wilde het getuigenverhoor achter gesloten deuren laten plaatsvinden wegens „het belang van een goede rechtspleging”. Vrij vertaald wil het OM voorkomen dat andere getuigen in de zaak al te snel weten komen wat El M. verklaart.

Het hof verwacht de zaak in hoger beroep pas aan het eind van het jaar verder te kunnen behandelen.