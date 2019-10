Getuigen van het Licht tijdens duister Halloween

Zombies, witte wieven, skeletten en bloed. Alles is in Zoetermeer uit de kast gehaald om de stad zo luguber mogelijk te maken.

Een reus van een vent met een griezelige schedel en bebloede handen schuifelt als een grizzlybeer door het publiek. Als hij een vrouw stiekem nadert en dan zijn bemaskerde gezicht naast haar houdt, kan zij een angstkreet niet onderdrukken.

Welkom bij de Halloweenwalk in het stadshart van Zoetermeer, vrijdagavond. Kinderen onder de twaalf jaar wordt afgeraden om hierheen te gaan, zo lieten de organisatoren vooraf weten. Toch lopen er veel jonge kinderen rond. Al dan niet verkleed in zwarte kleding met skelettenopdruk, of met een feehoed op het hoofd. Verschillende moeders rijden met een kinderwagen rond.

Wat bezielt mensen hiernaartoe te gaan? Een vrouw van een jaar of achttien –haar gezicht is besmeurd met bloed– weet het: „Eng is leuk.”

Tegenactie

Niet iedereen is gecharmeerd van Halloween. Lennert Hut, commissielid voor de CU-SGP-fractie in Zoetermeer, voert daarom een tegenactie. Gekleed in het wit spreekt hij mensen aan. Tegen de jonge vrouw: „Weet je, ik ben bang voor duistere machten. Daar moet je voor uitkijken. Ik heb liever dat je het licht viert in plaats van het duister. Hopelijk zet dit je aan het denken.”

Het meisje ziet weinig kwaads in Halloween. En eigenlijk vindt ze het een belediging dat Hut haar gedrag veroordeelt. „Ik heb hier drie weken naar uitgekeken en me hier uitgebreid op voorbereid.” Hut ervaart de gesprekken als moeilijk. „Je vindt bijna geen ingang bij mensen. Ze komen hier voor hun plezier, niet voor een ingewikkeld gesprek.”

CU-SGP-raadslid Arco Weening uit Zoetermeer en enkele andere christenen lopen met Hut mee. Weening schrok vorig jaar „enorm” van de taferelen die hij in de stad zag. „Er werden schijnexecuties uitgevoerd bij mannen die waren gekleed in oranje overalls. Zo werd de draak gestoken met christenen die door IS worden vermoord.”

Ook zag hij dat pentagrammen werden getekend, een occult symbool. Bovendien liepen vrouwen rond met nagemaakte, uitgerukte ongeboren baby’s. Volgens Weening waren er veel bezoekers die achteraf vonden dat hiermee een grens was overschreden.

Weening heeft de indruk dat de taferelen dit jaar minder extreem zijn. „Mogelijk komt dat omdat we er in de media veel aandacht aan hebben gegeven.”

Religieus

Even buiten het stadshart staat een rode bus van evangelisatiestichting Naar House. Ook daar worden mensen gewaarschuwd om zich niet in te laten met duistere praktijken.

In de Ichthusboekhandel aan de Dorpsstraat is het rustig. Eigenaar Joop van Dorp: „Mensen blijven weg vanwege de drukte op straat.” Hij moet niets van Halloween hebben. „Het is in feite een religieus feest. Alle geloofsuitingen moeten achter de voordeur blijven, behalve deze.”

„Satan laat tijdens Halloween zijn karakter zien”

„Halloween heeft een geestelijke achtergrond. De satan is uit op het bederven van het goede”, zo vindt prof. dr. Mart-Jan Paul, hoogleraar Oude Testament aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven en docent aan de Christelijke Hogeschool Ede.

Toch is Halloween voor de meeste Nederlanders een feest dat losstaat van zijn heidense wortels, aldus de hoogleraar. „Er worden dan ook gewoon kinderfeestjes gehouden. Of kinderen gaan langs de deur om snoep op te halen.”

Daardoor lijkt Halloween misschien onschuldig, maar dat is het volstrekt niet, vindt prof. Paul. „De satan laat tijdens Halloween zijn ware karakter zien. Het evenement kenmerkt zich door geweld, bloed en horror. Die zaken verdragen zich niet met christelijke elementen zoals geloof, vrede en vreugde in God. In feite verzet Halloween zich daarom tegen het christelijke geloof en de waarden die daarbij gelden.”

Prof. Paul heeft jarenlang een voormalige heks begeleid die christen is geworden. Zij, Angela Loeve, mailde hem een keer dat ze opzag tegen 31 oktober, vertelt prof. Paul. „Rond die dag kan zij geestelijke machten ontzettend duidelijk ervaren. De heksen bij wie Loeve in de groep zat, spreken die nacht vervloekingen tegen haar uit.” In haar boek ”Verbroken betovering” waarschuwt ze daarom onder meer tegen Halloween. Prof. Paul: „Zo lief en onschuldig is het niet. Er is veel meer aan de hand dan de meeste mensen beseffen.”

Prof. Paul wil positief eindigen. „We moeten niet blijven steken in het negatieve. Het is voor christenen belangrijk om juist tijdens Halloween te getuigen van Jezus als het Licht.”