Getuigen steekincident bij speeltuin gezocht

De politie is op zoek naar getuigen van een steekincident bij een speeltuintje aan de Van Galenstraat in Zwolle. Twee mannen zouden met elkaar een conflict hebben gehad. De een zou de ander hebben gestoken en daarna zijn gevlucht.

De politie laat weten dat de verdachte van de steekpartij nog niet is aangehouden. Het gaat om een lichtgetinte man met vermoedelijk een Aziatisch uiterlijk en een pokdalig gezicht. De man is tussen de 1.75 en 1.80 meter lang en ongeveer 30 jaar oud.

De politie heeft al met meerdere getuigen gesproken, maar weet nog steeds niet wat er precies is gebeurd. De politie wil daarom graag in contact komen met getuigen die zij nog niet heeft gesproken.

Buurtbewoners zeiden eerder tegen onder meer Hart van Nederland en RTV Oost dat de man die werd gestoken vader is van een kind dat in de speeltuin aan het spelen was. De vader zou zijn gestoken nadat hij de verdachte op een bankje naast de speeltuin had aangesproken over een jointje dat hij had opgestoken.