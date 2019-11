Getuigen naar rechtszaak militair duikongeluk

In de strafzaak rond de 23-jarige vrouwelijke marineduiker die in 2015 overleed op Curaçao gaat de rechtbank in Arnhem drie getuigen en vier deskundigen horen.

De militaire kamer van de rechtbank wil in januari onder meer de patholoog-anatoom, duikleiders, een gespecialiseerde arts en een getuige met verstand van dienstvoorschriften aan de tand voelen.

Het Openbaar Ministerie beschuldigt vier militairen ervan dat zij de „veiligheidsvoorschriften niet volgden, met dodelijke afloop”. De verdachten zijn een vrouw uit Den Helder (50), een instructeur uit Anna Paulowna (51) en twee militairen uit Hippolytushoef (52) en Alkmaar (45).

De duiker kwam om nadat zij water in haar masker had gekregen en haar spraakverbinding met haar collega’s was weggevallen. De duik had toen moeten worden afgebroken, maar er werd overgestapt op ‘lijncommunicatie’, met rukjes aan een lijn die strak moet staan. Dat ging fout en hulp kwam te laat.

De advocaten van de militairen menen dat de voorschriften waarover het OM spreekt, niet eens aantoonbaar de status van dienstvoorschrift hadden. De nabestaanden vrezen dat de dood van de vrouw daardoor mogelijk onbestraft blijft. Ze kondigden eerder een procedure aan om de aanklacht uitgebreid te krijgen met ‘dood door schuld’. De zwaardere aanklacht zou hen ook spreekrecht geven op de zitting. De uitkomst hiervan is nog onduidelijk.