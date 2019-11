Getuigen naar rechtszaak militair duikongeluk

In de strafzaak rond de 23-jarige vrouwelijke marineduiker die in 2015 overleed op Curaçao gaat de rechtbank in Arnhem drie getuigen en vier deskundigen horen.

De militaire kamer van de rechtbank wil in januari onder meer de patholoog-anatoom, duikleiders, een gespecialiseerde arts en een getuige met verstand van dienstvoorschriften aan de tand voelen.

Het OM beschuldigt vier militairen ervan dat zij de „veiligheidsvoorschriften niet volgden, met dodelijke afloop”. De verdachten zijn een vrouw uit Den Helder (50), een instructeur uit Anna Paulowna (51) en twee militairen uit Hippolytushoef (52) en Alkmaar (45).