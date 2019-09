Getuigen kofferbakmoord beschuldigen verdachte

Twee getuigen die vrijdag moesten verschijnen in de rechtszaak over de kofferbakmoord in 2005, blijven stellig bij hun verklaringen dat Leon van M. (42) hen jaren geleden heeft verteld dat hij de dader is. Ze stapten in 2015 naar de politie nadat ze een emotionele oproep van de moeder van de vermoorde Caroline van Toledo op televisie hadden gezien, vertelden ze in de rechtbank in Rotterdam.

De twee getuigen, een stapmaat en een jeugdvriendin, hadden destijds een relatie met elkaar en vonden het rot voor de familie van het slachtoffer. De 35-jarige vrouw uit Oostvoorne werd dood gevonden in de kofferbak van haar uitgebrande auto. De auto stond in het nabijgelegen recreatiegebied Kruininger Gors. Ook haar huis was in brand gestoken.

Verdachte Van M. uit Brielle ontkent stellig dat hij achter de moord zit. Hij typeerde hun verklaringen als complete onzin.