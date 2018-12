Getuigen gewonde bejaarde gezocht

De politie is op zoek naar getuigen die meer weten van een gewonde hoogbejaarde man die zondagochtend in het Limburgse Weert werd aangetroffen. De 90-jarige man is inmiddels overleden, meldt de politie woensdag. Om erachter te komen wat er is gebeurd, wil de politie praten met getuigen die nog niet met de politie hebben gesproken.

De hulpdiensten werden zondag rond 10.15 uur gewaarschuwd over de man uit Weert, die gewond was aangetroffen op de Graafschap Hornelaan. De politie heeft inmiddels al een buurtonderzoek gedaan.