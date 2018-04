Getuige mag zwijgen over FIOD-onderzoek

Sandra den Hartog, getuige in het Holleederproces, hoeft geen openheid van zaken te geven over een onderzoek van de FIOD naar haar vermogen. Dat heeft de rechtbank vrijdag bepaald tijdens de tweede en laatste dag van het verhoor van Den Hartog.

Holleeders advocaat Sander Janssen wilde van Den Hartog weten of zij met het Openbaar Ministerie (OM) heeft gesproken over het FIOD-onderzoek in relatie tot haar bereidheid te verklaren. Janssen probeert vast te stellen of de getuige mogelijk toezeggingen zijn gedaan in ruil voor haar voor Holleeder belastende verklaringen.

Den Hartog was de partner van de in 2000 geliquideerde Sam Klepper. Hij zou een fors crimineel vermogen hebben nagelaten. Na Kleppers dood kreeg Den Hartog een relatie met Holleeder, die zich opwierp als haar beschermer.

In het onderzoek stelde de FIOD vast dat Den Hartog onvoldoende vermogen had om een gezin te onderhouden maar wel leek te beschikken over ,,een geldboom’. Volgens advocaat Janssen duidt dit erop dat Holleeder haar geregeld geld toestopte, zoals hij zelf zegt. Den Hartog ontkent dit. Het geld dat zij had, was van haarzelf en kwam niet van Holleeder, aldus de getuige.

Het FIOD-onderzoek ligt al vier jaar stil. Janssen noemde het opvallend dat het onderzoek stopte op het moment dat Den Hartog begon met verklaren. Volgens het OM redeneert de raadsman hier ,,puur uit onderbuikgevoel’.

Eerder bepaalde de rechtbank dat een andere belangrijke getuige, Holleeders zus Sonja, geen openheid van zaken hoeft te geven over schikkingen die zij met het OM trof. In haar geval ging het om de afwikkeling van de criminele erfenis van de in 2003 geliquideerde Cor van Hout.

Sandra den Hartog brak in 2014 met Holleeder. Uit haar verklaringen blijkt dat het bepaald geen aangename relatie is geweest. Geweld en dreiging speelden een hoofdrol. Angst hield haar in de relatie, zij durfde jarenlang niet bij Holleeder weg te gaan.

Het proces wordt maandag voortgezet met het getuigenverhoor van Peter R. de Vries. Hij is in het verleden bedreigd door Holleeder.