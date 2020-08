Getroffen Haagse wijken hebben allemaal weer stroom

De stroomstoring die een deel van Den Haag maandag trof, is voorbij. Volgens netbeheerder Stedin was de storing rond 19.15 uur geheel verholpen. De storing die circa acht uur heeft geduurd, was het gevolg van een brand in een hoofdverdeelstation.

Maandagochtend viel in delen van het centrum, Scheveningen en Duindorp de elektriciteit uit. Zo’n 37.000 adressen werden getroffen door de storing. Aan het begin van de middag had een klein deel van de aansluitingen weer de beschikking over stroom.

Veel tramlijnen in Scheveningen en door de tramtunnel langs de Grote Markt en op andere plaatsen in de Haagse binnenstad reden volgens openbaarvervoerbedrijf HTM niet.

Stedin stuurt gedupeerde bedrijven en huishoudens een brief over een vergoeding van de geleden schade. „De storing heeft langer dan vier uur geduurd. Dit betekent dat klanten recht hebben op compensatie. Voor een gemiddelde huisaansluiting is dat 35 euro.”