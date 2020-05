Geteste medewerkers onderwijs en opvang meestal niet besmet

Slechts 99 van de 2100 medewerkers uit het basisonderwijs en de kinderopvang die zich de afgelopen weken hebben laten testen op het coronavirus, bleken besmet. Dat is 2,8 procent van iedereen uit deze beroepsgroepen die een test heeft ondergaan, zo meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Onderwijs- en opvangmedewerkers mogen zich sinds 6 mei laten testen op het virus als daar aanleiding voor is. Ze kunnen terecht bij de ‘teststraten’ van de GGD, de huisarts of het ziekenhuis. Slechts 1 van de 99 mensen bij wie het virus werd geconstateerd is in het ziekenhuis opgenomen.

Het RIVM benadrukt dat het de cijfers „nauwlettend in de gaten” blijft houden, ook als het voortgezet onderwijs volgende week weer de deuren opent.