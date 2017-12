Gestrande wintersporters weer op weg

De lange files en urenlange vertragingen waarmee wintersporters zaterdag in Frankrijk te maken hadden, waren zondagochtend voorbij. „De wegen zijn vrijgemaakt van sneeuw en het verkeer richting wintersportlocaties is weer op gang gekomen”, aldus een woordvoerder van de VerkeersInformatieDienst (VID).

Zaterdag stonden veel vakantiegangers acht uur of langer in de file. „De laatste file richting het populaire wintersportgebied Val Thorens was vannacht om 02.00 uur pas opgelost. Maar velen hebben dat niet afgewacht. In de gemeenten Albertville, Moûtiers en Bourg-Saint-Maurice hebben circa 3700 mensen de nacht doorgebracht in een van de zes opvangcentra en zo’n 300 bij particulieren die hun huis openstelden.” Onder hen waren volgens de VID veel Nederlanders en Britten die in touringcars of eigen auto vast kwamen te zitten door de sneeuw.