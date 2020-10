Gestrande reizigers Sicilië na ‘afschuwelijke nacht’ naar huis

De 36 gestrande vakantiegangers op Sicilië zijn weer onderweg naar huis na een „afschuwelijke nacht”. Het vliegtuig van Corendon zal naar verwachting rond 12.00 uur uur op Schiphol landen.

De reizigers waren gestrand nadat ze in een vliegtuig zaten met drie mensen die via een sneltest positief testten op corona. Op het moment dat hun vliegtuig donderdagmiddag Italiaanse bodem raakte, gingen nieuwe maatregelen in: iedereen moet voor betreding van Italië een sneltest ondergaan. Op de drie na testte iedereen negatief, maar de autoriteiten concludeerden dat bij binnenkomst in het land iedereen die bij hen in de buurt had gezeten, veertien dagen in quarantaine zou moeten. Zo’n vakantie zag niemand zitten en dus wilden alle 36 reizigers weer naar huis.

Wachtend op een terugvlucht zaten de vakantiegangers vast op het vliegveld op Sicilië. „Ze moesten onder hele vervelende omstandigheden de nacht op de luchthaven, achter de douane, doorbrengen. Er waren geen faciliteiten voor een goede nachtrust, het was behelpen met het verzinnen van plekjes om rust te vinden, zoals op bankjes. Ze hebben een afschuwelijke nacht gehad,” betreurt een woordvoerder van Corendon de situatie.

De vliegmaatschappij kon geen bedjes uitdelen om het de reizigers behaaglijker te maken. „Onze reisleiding aan de Italiaanse kant kon niet door de douane, want dan zouden zij ook in quarantaine moeten. Communicatie was daardoor lastig en moest via de Italiaanse autoriteiten. We hebben ons best gedaan het ze geriefelijk te maken, maar dat is niet gelukt”, aldus de woordvoerder.

Bij aankomst op Schiphol kan iedereen naar huis. Vanaf dan gelden weer de Nederlandse maatregelen. „Iedereen moet in de gaten houden of hij of zij klachten ontwikkelt, en zo ja zich laten testen.” De drie positief getesten zitten in Italië in een hotel in quarantaine.