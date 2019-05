Gestrande reiziger: Ik rook de boerenkool al

Bij de ticketbalie van de NS op Schiphol staan Robert Bosker en zijn vrouw dinsdagochtend met de handen in het haar. Ze zijn net aangekomen op de luchthaven vanuit Manilla na een reis van vier weken op de Filipijnen en willen met de trein naar Enschede. Dat is door de landelijke ov-staking niet mogelijk. "Ik vind dit echt belachelijk. Ik heb geen auto en de mensen die ik ken die er wel eentje hebben, zijn allemaal aan het werk."

De treinkaartjes heeft Bosker al in de hand, want die kocht hij voor zijn vakantie online. "Ik ben nu gedwongen een auto te huren of zo. Wie gaat die kosten betalen?"

Bosker had wel gelezen over de staking, maar dacht dat alle treinen van en naar Schiphol wel reden. "Ik ben al 24 uur wakker. Ik rook de boerenkool al."