Gestrande passagiers TUI woensdag terug

TUI haalt in de loop van woensdag de passagiers van twee gestrande vliegtuigen op. Het gaat om twee Boeings 737 MAX , die niet verder mochten vliegen door het sluiten van het Europese luchtruim.

Een vlucht vanuit het West-Afrikaanse Gambia week uit naar Gran Canaria, een van de Canarische eilanden. Een vlucht vanuit Hurghada in Egypte ging niet naar Schiphol, maar naar Sofia in Bulgarije. Twee lege vliegtuigen gaan naar Gran Canaria en Sofia om de reizigers rond het middaguur op te halen, in de loop van de middag zijn ze dus weer in Nederland.

TUI heeft in totaal drie Boeings van het type 737 MAX. Die mogen voorlopig niet vliegen. Het bedrijf heeft de planning opnieuw ingedeeld en extra vliegtuigen gehuurd. „Mensen die nu op vakantie gaan, kunnen gewoon gaan, zoals gepland”, aldus TUI.