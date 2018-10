Gestolen schilderij terug in Museum Rotterdam

Bijna vijftig jaar nadat het gestolen werd, is een schilderij uit 1607 van de beroemde schilder Michiel Jansz. van Mierevelt met de afbeelding van Maurits van Oranje erop weer terug in Museum Rotterdam. Landelijke en Rotterdamse eenheden van het team kunst- en antiekcriminaliteit hebben daarbij een doorslaggevende rol gespeeld, zo laat het museum weten.

Museum Rotterdam kocht het schilderij in 1960 bij een Rotterdamse kunsthandelaar. Tien jaar later werd het werk uit een van de museumzalen van het toenmalige Historisch Museum Rotterdam in het Schielandshuis gestolen.

Het portret was spoorloos, totdat het dit voorjaar opdook bij het Zeeuwse veilinghuis in Middelburg. Dat had het schilderij niet herkend als afkomstig van Van Mierevelt en trok de veiling ervan in. Later konden onderzoekers vaststellen dat het schilderij wel degelijk een echte Van Mierevelt is.

De eigenaar van het doek bleek niets met de diefstal te maken te hebben, zo wees onderzoek door de speciale politie-eenheden uit. Hij was bereid het schilderij tegen vindersloon aan het museum over te dragen.

„Je rekent er er niet meer op dat een gestolen kunstwerk nog terugkeert. Grote blijdschap overheerst en veel lof voor de inzet van de politie”, aldus Paul van de Laar, directeur van het museum.

Het schilderij is een borststuk van Maurits waarop de stadhouder een harnas draagt. Het schilderij is op 20 en 21 oktober te zien in Museum Rotterdam.