Gestolen puppy’s teruggevonden in gemeente Heusden

In een huis in de gemeente Heusden (Noord-Brabant) zijn tien puppy’s teruggevonden die afgelopen weekend uit een schuur in Beers waren gestolen. Een wijkagent meldde op Instagram dat de pups energiek waren en in goede gezondheid leken te verkeren.

De moeder van de jonge hondjes was volgens de politie „onnodig en op een erg nare manier om het leven gebracht”. De politie heeft de teruggevonden hondjes in beslag genomen. Ze zijn opgehaald door de eigenaren. Die gaan met de pups voor controle naar de dierenarts.

De politie heeft een verdachte in beeld en doet verder onderzoek in de zaak.