Gestolen oorlogsbuit naar Duitse eigenaar

Na bijna 75 jaar is een in Heerlen gevonden kostbaar servies teruggegeven aan Duitse eigenaren, een adellijke familie in Öhringen. De kostbare schat werd in 1945 gestolen door Amerikaanse militairen. Via via kwam de kunst terecht in Heerlen bij een inmiddels overleden inwoner van de Limburgse stad. Zijn familie, die het gestolen goed in bezit had, was bereid het kostbare servies terug te geven aan de rechtmatige eigenaar, maakte de politie donderdag bekend.

Via een Heerlense kunsthandelaar kwamen de autoriteiten op het spoor van de gestolen kunstschat. De politie ging vervolgens in gesprek met de familie, die bereid bleek mee te werken aan teruggave.

Binnenkort wordt het servies door bemiddeling van de Duitse ambassade teruggegeven aan de rechtmatige eigenaren. Omdat de zaak is verjaard, worden de nabestaanden van de Heerlense familie niet vervolgd voor kunstroof.