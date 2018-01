Gestolen kunst teruggevonden in Oostenrijk

Vier schilderijen die in Nederland waren gestolen, zijn teruggevonden in Oostenrijk. Een 27-jarige Roemeen bleek de kunstwerken in zijn bagage te hebben. De man zat in een langeafstandsbus, die bij de grens van Duitsland en Oostenrijk werd gecontroleerd. Ook een oud zilverbestek dat hij had gestolen, kwam aan het licht.

Volgens de Oostenrijkse politie zijn de oude olieverfschilderijen in Nijmegen gestolen. De Gelderse politie kan dat niet bevestigen. De werken zouden bij elkaar ruim 62.000 euro waard zijn. Het is niet bekend om welke werken het gaat.