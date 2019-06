Gestolen instrumenten fanfare zijn terecht

De gestolen instrumenten van het fanfarekorps Blij met Muziek uit Haarlem zijn terecht. De politie heeft ze vrijdagmiddag op de Noorderweg in Beverwijk gevonden. De instrumenten waren daar gedumpt.

De aanhangwagen waarin die instrumenten lagen is nog niet teruggevonden. Alle instrumenten zijn inmiddels, zo goed als zeker ongeschonden, terug bij de gedupeerde fanfare. In deze band spelen mensen met een verstandelijke beperking.

De politie vermoedt dat de instrumenten, die in de nacht van woensdag op donderdag zijn gestolen, zijn gedumpt door een man die in een grijze bestelbus reed. De politie roept getuigen op zich te melden.

De fanfare bewaarde de instrumenten in een aanhanger, die donderdagochtend gestolen bleek te zijn, inclusief de inhoud ter waarde van zo’n 20.000 euro. Het instrumentarium van de groep was in zeventien jaar bij elkaar gespaard dankzij onder meer sponsoracties.

De Limburgse violist André Rieu bood vrijdag aan alle instrumenten voor de groep te vervangen.