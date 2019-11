Gestolen fiets staat paar deuren verderop

Een vrouw die de gestolen fiets van haar dochter terugzag op een verkoopsite op internet, keek raar op. Nadat ze contact had opgenomen met de aanbieder, bleek die een paar deuren verderop te wonen in haar woonplaats Sint-Michielsgestel (Noord-Brabant).

De vrouw durfde niet zelf aan te bellen en schakelde de politie in. Nadat die ervan overtuigd was dat het om haar dochters fiets ging, belden ze aan. In de woning werd de tweewieler gevonden. Een 19-jarige verdachte is aangehouden. Of hij schuldig is aan het stelen van de fiets of aan heling, wordt onderzocht.