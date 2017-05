Gesprekken aan Binnenhof zitten muurvast

De formatie van een nieuw kabinet lijkt na dinsdagavond verder weg dan ooit. Nadat eerder al een kabinet met VVD, CDA, D66 en GroenLinks was afgevallen, is nu ook de optie waarin de ChristenUnie de plek van GroenLinks inneemt afgeserveerd. D66-leider Alexander Pechtold en CU-voorman Gert-Jan Segers lieten na ruim drie uur verkennend overleg samen weten er geen heil in te zien.

In kringen van CDA en VVD is te horen dat ze verrast zijn door het mislukte overleg tussen Pechtold en Segers. Vooral dat na een paar uur overleg al duidelijk was dat deze combinatie niet mogelijk is. Met GroenLinks is zestig dagen gesproken, terwijl alle partijen vanaf het begin zeiden dat de verschillen heel erg groot waren. De partijen vragen zich af waar D66 mee bezig is.

Hoewel D66 en de CU op diverse onderwerpen ver uit elkaar liggen gingen Pechtold en Segers toch het gesprek aan, op aandringen van informateur Edith Schippers en ook van andere partijen. Het was na het wegvallen van GroenLinks de meest voor de hand liggende mogelijkheid voor een meerderheidskabinet.

Maar, zo concludeerde Schippers zelf dinsdagavond in een gesprek met de pers, de politieke wil ontbreekt. „Mij is nog niet gebleken dat er voldoende politieke wil aanwezig is bij de fractieleiders om met elkaar in gesprek te gaan in verschillende samenstellingen voor een meerderheidscoalitie.” Tegelijkertijd gaf ze aan haar zoektocht nog niet te willen opgeven.

Net als na het mislukken bij de formatiepoging bij GroenLinks gaven de partijen elkaar dinsdag niet openlijk de schuld. Volgens zowel Pechtold als Segers liep het stuk op de inhoud. Wel is in de wandelgangen te horen dat het gesprek voor de ChristenUnie zou hebben aangevoeld als een onderstreping van de woorden die Pechtold eerder sprak; namelijk dat onderhandelingen met de christelijke partij „onwenselijk” zijn. Ook waren de verwachtingen van het gesprek anders. Het zou meer op een serieuze onderhandeling hebben geleken, dan de meer vrijblijvende verkenning die de ChristenUnie had verwacht.