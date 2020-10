Gespreid stemmen volgens gemeenten nog een ‘behoorlijke klus’

Het spreiden van de verkiezingen voor de Tweede Kamer over drie dagen wordt „nog een behoorlijke klus”. Grootste hobbels zijn het vinden van voldoende stemlokalen waar 1,5 meter afstand kan worden gehouden en het aantrekken van voldoende extra stembureauleden. Dat zeggen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) in een reactie op de verkiezingsplannen van het kabinet, die minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) vrijdag presenteerde.

De VNG en NVVB hebben er volgens een woordvoerster begrip voor dat het verloop van de verkiezingen in coronatijd aangepast moet worden, maar dat gaat wel ingewikkeld worden. Het kabinet moet „onorthodoxe maatregelen” nemen, zoals alle scholen een studiedag geven zodat klaslokalen en gymzalen kunnen worden gebruikt. „Veel buurthuizen en andere traditionele stembureaus zijn wegens de afstandsregels niet geschikt. Stemmen in een verpleeg- of verzorgingshuis is niet gewenst”, aldus de VNG.

De belangenorganisaties stellen ook voor dat rijksambtenaren worden ingezet als stembureaulid. „De bezetting van een stembureau bestaat vaak uit oudere mensen, die nu wellicht in een risicogroep vallen of die het zelf niet veilig vinden om in een stemlokaal te gaan zitten.” Aangezien het altijd al moeilijk is om voldoende vrijwilligers te vinden, zal dat voor drie dagen echt een karwei gaan worden, vreest de VNG. „Het laatste woord is er nog niet over gezegd.”