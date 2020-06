Gespannen situatie op Curaçao na 63 branden

Volgens de Curaçaose minister van Justitie Quincy Girigorie zijn er op Curaçao donderdagavond 63 branden gesticht. Het gaat onder meer om leegstaande huizen, vuilnisbakken en autobanden. Ook zijn een klaslokaal en een opslagplaats van een winkel met huishoudelijke artikelen in vlammen opgegaan. „Heel veel mensen zijn bezorgd”, aldus de minister die het had over „criminele activiteiten”.

Toch wordt er vrijdag, in tegenstelling tot de twee voorgaande dagen, geen avondklok ingesteld. Wel is in samenwerking met Defensie en Koninklijke Marechaussee een actieplan opgezet waarbij veel meer aanwezigheid op straat zal zijn. De politie meldde dat er donderdag 21 arrestaties zijn verricht, het gaat vooral om jongeren. De politie hoopt met behulp van (straat)camera’s snel nog meer mensen aan te kunnen houden.

Girigorie zei verder dat hij weet dat veel mensen bezorgd zijn vanwege de slechte economische situatie op het eiland. „Maar we moeten overleggen, geen zaken kapot maken.” Er heerst op het eiland een gespannen situatie, zo zei hij. Vrijdagmiddag komen daarom vertegenwoordigers van het Curaçaose bedrijfsleven, vakbonden en overheid bij elkaar onder leiding van de Raad van Kerken.

Woensdag liep een manifestatie van vuilnismannen, die het aftreden van premier Rhuggenaath en zijn regering eisen, volledig uit de hand. Zowel woensdag- als donderdagavond vonden er over het hele eiland vernielingen plaats en werden branden gesticht.

Minister-president Eugene Rhuggenaath zegt dat „de uit de hand gelopen protesten komen door problemen die al langere tijd bestaan, maar die zijn verslechterd door de situatie in Venezuela en de coronacrisis”. De regering staat voor samenwerken en het oplossen van deze problemen, aldus Rhuggenaath.