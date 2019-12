Op en rond het Tesselseplein in de Haagse wijk Duindorp hangt dinsdagavond een gespannen sfeer. Tientallen jongeren hangen in groepjes rond bij het plein. Af en toe wordt zwaar vuurwerk gegooid.

De jongeren hebben capuchons op of dragen een sjaal voor hun gezicht. In de buurt is veel politie op de been. Ook staan er busjes van de mobiele eenheid.