Gespannen maar rustige verkiezingsnacht in Amsterdam

Veel evenementen over de Amerikaanse verkiezingen werden dit jaar vanwege de coronamaatregelen afgelast, maar in Amsterdam is toch een dertigtal Amerikanen en Amerika-fanaten samengekomen in de comedyclub Boom Chicago. In kleine groepjes op banken en aan tafeltjes staart het publiek gespannen naar de de laatste tellingen, al is de sfeer rustig.

De 18-jarige Eulalie is samen met haar Nederlandse vader en Amerikaanse moeder naar Boom Chicago gekomen om naar de verkiezingen te kijken. Net als haar moeder heeft ze gestemd op Democraat Joe Biden. „Ik heb voor het eerst gestemd. Ik vind de problemen die in de Verenigde Staten spelen namelijk belangrijk.” Wie gaat winnen durft haar moeder Elizabeth niet uit te spreken. „Dat is bijgeloof. Maar ik kan me niet nog vier jaar president Trump voorstellen. Hij heeft zo veel schade aangericht in de Verenigde Staten, zelfs in de hele wereld.”

Terwijl langzaam de uitslagen binnenstromen, blijft het rustig in de zaal. Er klinkt geen gejuich of gejoel, slechts geroezemoes en een enkele kreet. Een heel andere sfeer dan tijdens de verkiezingsnachten de afgelopen keren, toen er in dezelfde zaal honderden mensen bijeenkwamen.

Ondanks de coronamaatregelen wilde Jeffrey graag de verkiezingen samen in Boom Chicago kijken. Hij volgt de verkiezingen omdat volgens hem de Amerikaanse president ook impact heeft op Nederland. „Ik was hier vier jaar geleden ook, toen was het heel spannend.” Jeffrey volgde alle debatten, maar weet nog niet wie de winnaar zal zijn. „Het is lastig te zeggen, het is nu echt fifty-fifty.” Op het scherm is inmiddels te zien dat de kandidaten in de cruciale swing state Florida vrijwel gelijk staan, waardoor het nog stiller wordt in de zaal.

Enkele aanwezigen maken zich niet alleen zorgen om wie er wint, maar ook of een eventuele presidentswisseling vreedzaam gaat verlopen. De Amerikaanse Elizabeth vreest dat Trump wellicht met geweld het Witte Huis uitgezet moet worden als hij verliest. „Hij zal zijn verlies aanvechten en niet accepteren. Er is nu al onrust tussen aanhangers van beide partijen, ik weet niet wat er gaat gebeuren.”