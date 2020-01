Geschoten bij arrestatiepoging van man die in huis Rosmalen zit

In Rosmalen zijn dinsdagmiddag schoten gelost bij een poging van de politie om een verdachte, die zich in een huis heeft verschanst, aan te houden. Volgens een politiewoordvoerder zouden er „een aantal schoten zijn gelost”, maar hij kan niet zeggen wie er heeft geschoten. Bij de schietpartij zijn volgens de politie geen gewonden vallen. Een arrestatieteam is onderweg.

De verdachte is mogelijk in het bezit van een automatisch geweer. De woning is aan de Schoolstraat. Volgens BN DeStem zou het gaan om de veroordeelde Joey D., die dinsdag werd veroordeeld voor het doodschieten van zijn oom, eind 2014. De politie bevestigt noch ontkent dat. De 27-jarige D. uit Rosmalen werd in hoger beroep veroordeeld na eerst vrijgesproken te zijn wegens gebrek aan bewijs. Het gerechtshof legde hem dinsdag 15,5 jaar cel op.

Het hof acht wél bewezen dat hij zijn oom met voorbedachten rade heeft doodgeschoten toen deze zijn hond uitliet. Het baseert zich daarbij op aanvullende getuigenverklaringen en DNA- en schotrestenonderzoek. De man reed in de bewuste avond op een scooter naar de plek waar zijn oom zijn hond uitliet. Naast zijn oom schoot hij ook de viervoeter dood. Het hof spreekt van een „kille en brute liquidatie”.