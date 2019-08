Geschokte reacties na dood 15-jarige

Het 15-jarige meisje dat maandag in Breda werd doodgestoken, was klasgenote van de 16-jarige verdachte. De twee zouden eerder een relatie hebben gehad, zo meldden lokale media.

Het slachtoffer, Megan, werd maandagmiddag neergestoken in de woning van haar moeder aan de Bilderdijkstraat in Breda. Na het incident kwamen de hulpdiensten massaal ter plaatse. Hulpverleners troffen de tiener zwaargewond aan. Reanimatie mocht niet meer baten. De verdachte werd later op een andere plek in Breda aangehouden. Maandagavond werd hij voor het eerst verhoord. De politie heeft tien rechercheurs op de zaak gezet.

Bij het Onze Lieve Vrouwelyceum in Breda, waar de havo-leerlinge op school zat, hangt de vlag halfstok. Op de site van de school wordt steun betuigd aan de familie en vrienden van het meisje. De rector van de school bevestigt dat de 16-jarige verdachte ook op het Onze Lieve Vrouwelyceum zit. „Dit maakt de situatie voor ons extra ingewikkeld”, aldus rector Gijs van Wijlen dinsdag. „We voelen ons enorm verslagen door dit grote verlies”, schrijft hij een dag na de steekpartij. „Het is niet te bevatten dat de stoel van Megan vandaag, nota bene op de eerste dag van het schooljaar, leeg blijft.”

Herdenken

Van Wijlen zegt verder dat de aandacht van de school uitgaat naar de naaste familie, (oud-)klasgenoten van Megan, andere leerlingen en collega’s. „We staan in deze moeilijke tijd voor elkaar klaar en zullen Megan op gepaste wijze herdenken.”

Bij het huis van Megan werden na de steekpartij bloemen gelegd. De gemeente hield dinsdagmiddag een bijeenkomst voor bewoners van de wijk Boeimeer. Daar kwamen zestig tot zeventig mensen opaf. Onder anderen de Bredase burgemeester Paul Depla en een wijkagent spraken met de buurtbewoners.