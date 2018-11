Gert-Jan Kats (SGP) voorgedragen als burgemeester Veenendaal

Veenendaal krijgt een SGP’er als burgemeester. De gemeenteraad heeft dinsdagavond besloten Gert-Jan Kats, nu nog eerste burger van de gemeente Zuidplas (Zuid-Holland), voor deze functie voor te dragen.

Naar verwachting wordt de nieuwe burgemeester van Veenendaal in januari geïnstalleerd. „Met de heer Kats hebben we een ondernemende en vernieuwende burgemeester gevonden die voorop wil gaan om de ambities van Veenendaal waar te maken”, zei raadslid Tineke Bette-van de Nadort (ChristenUnie) als voorzitter van de vertrouwenscommissie bij de bekendmaking.

Kats (47) is sinds 2010 burgemeester van Zuidplas. Daarvoor was hij zes jaar burgemeester van Liesveld. Enkele jaren was hij de jongste eerste burger van Nederland. Kats begon zijn werkzame leven in de financiële wereld. Hij was private banker bij ING en daarnaast raadslid namens ChristenUnie/SGP in Zeist.

Een knipbeurt bij de AVRO-kapper

Kats is „dankbaar en blij met deze eervolle voordracht”, zegt hij in een eerste reactie. „Veenendaal is een energieke stad waar het goed wonen en ondernemen is. Daarnaast is Veenendaal een stevige partner in de regio FoodValley. Ik zie het als een voorrecht om burgemeester te worden van alle Veenendalers.”

De zoektocht naar een nieuwe burgemeester begon na de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Zestien personen solliciteerden op de vacature, dertien mannen en drie vrouwen. De gemeenteraad draagt Kats nu voor aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Nadat de nieuwe burgemeester bij Koninklijk Besluit is benoemd, volgt waarschijnlijk in januari de beëdiging. Dan eindigt ook het tijdelijk burgemeesterschap van Piet Zoon (VVD), die sinds september vorig jaar waarnam na het vertrek van partijgenoot Wouter Kolff, nu eerste burger van Dordrecht.