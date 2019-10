Gerrit Jan van D. uit Ruinerwold heeft christelijke roots

De 67-jarige Gerrit Jan van D., die zich met zes van zijn kinderen jarenlang schuilhield op een boerderij in Ruinerwold, groeide op in een synodaal-gereformeerd gezin.

Hij zag het levenslicht in Herxen, een Overijssels buurtschap nabij Wijhe. Zijn 93-jarige dementerende vader was vroeger auteur van christelijke streekromans. Hij publiceerde tal van boeken met titels als ”In Staphorst groeit het geluk”, ”Een vrouw in de bouw” en ”Waar liefde woont”.

„Ik schrijf over mensen die geloven en daar blijdschap in ervaren, maar die toch hun strijd kennen in dit leven. Ik probeer dat zo reëel mogelijk te doen, zodat mensen zich daarin herkennen”, zei de auteur in 1992 in een interview met het Reformatorisch Dagblad.

Zo’n veertig jaar geleden had Gerrit Jan van D. zich samen met een broer aangesloten bij de Moonsekte, een beweging die zich nu Verenigingskerk noemt. Zijn familie zocht jarenlang tevergeefs naar Van D., meldde het Algemeen Dagblad vrijdag. Buurtbewoners en kennissen dachten zelfs dat Gerrit-Jan van D. niet meer leefde, nadat hij naar Zuid-Korea zou zijn vertrokken en niet kwam opdagen bij de begrafenis van zijn moeder.

Romanschrijver Van D. worstelde met het feit dat zijn zoon van de aardbol verdwenen leek te zijn. „Maar het leven gaat wel door en de keuze is nu aan mijn zoon om ons op te zoeken”, liet hij in 2012 optekenen in een protestants magazine.

De Verenigingskerk zou de banden met Gerrit-Jan van D. in een ver verleden hebben verbroken. „Gerrit-Jan was een idioot die volledig doordraaide. Om die reden keerde onze beweging zich van hem af”, liet iemand van de Oostenrijkse tak van de Verenigingskerk volgens het AD weten. Het lijkt erop dat Van D. een eigen groep oprichtte. Waarbij hij mogelijk elementen uit de ideologie van de Moonsekte overnam.

Spilfiguren binnen de Moonsekte, nu Verenigingskerk genoemd, zijn de Koreaanse dominee Sun Myung Moon (1920-2012) en zijn vrouw Hak Ja Han Moon. „Wij geloven dat Sun Myung Moon en zijn vrouw Hak Ja Han Moon door God zijn geroepen om de messiaanse verantwoordelijkheid te vervullen”, meldt de Nederlandse tak op haar site. Moon en zijn vrouw waren 12 jaar lang niet welkom in Europese landen omdat de overheden zijn Verenigingskerk als een gevaarlijke sekte beschouwden.

De beweging zegt grote waarde te hechten aan het gezin, „zoals het oorspronkelijk door God is ontworpen. Stabiele gezinnen zijn de basis van een gezonde, uitgebalanceerde natie. Het gezin is de ‘school van liefde’. Hier leert de mens de verschillende verschijningsvormen van liefde: als kind, als broer of zus, als echtgenoot of echtgenote en als ouders.” Het lijkt erop dat Van D. zijn kinderen beschermd wilde opvoeden, meldde de NOS vrijdag. Op de site van Van D. staat: „[Je moet] van je huis een prachtige thuis van liefde maken, een werkelijke minikosmos van harmonie.”

„Vader Ruinerwold maakte zijn eigen Heer”

Wat is het einde der tijden? Predikant Ruinerwold reageert

Wat weten we van Ruinerwold?

Vader ‘Ruinerwold’ maandag voorgeleid

Waarom deed verdachte Ruinerwold meteen het hek dicht?