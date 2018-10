Geroofde trein terug naar Rotterdam

Een door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog geroofde elektrische trein komt dit jaar over de weg terug naar Rotterdam. De trein van de Zuid-Hollandse Electrische Spoorweg Maatschappij (ZHESM) wordt in het Museumstoomdepot in Rotterdam gerestaureerd en daarna wordt het waarschijnlijk een museum annex horecagelegenheid bovenop het oude spoorviaduct Hofbogen in Rotterdam-Noord.

De elektrische Hofpleintrein reed tot 1944 tussen Rotterdam Hofplein en Scheveningen. De geroofde trein werd in 1992 door een Nederlandse treinliefhebber per toeval ontdekt op een rangeerterrein in de buurt van het Duitse Leipzig. Het Spoorwegmuseum in Utrecht kocht de trein en sindsdien staat het in opslag in Oost-Duitsland.

De gemeente Rotterdam stelt 20.000 euro beschikbaar voor onder meer het transport.

Het Utrechtse museum leent de trein voor onbepaalde tijd uit aan de Stichting Hofpleintrein Rotterdam, die de trein gaat beheren. Een deel van het herstel wordt gedaan door leerlingen van het Rotterdamse Hout- en Meubileringscollege.

Na de restauratie komt de trein bovenop de Hofbogen in Rotterdam-Noord te staan. Via dit bijna 2 kilometer lange spoorviaduct dwars door Rotterdam reden jarenlang treinen van en naar Den Haag. Inmiddels is het viaduct verbouwd tot een dakpark en zijn er restaurants en winkels in de bogen gevestigd.