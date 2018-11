„Geroofde Picasso mogelijk teruggevonden”

In de woning van de Nederlandse ambassadeur in Roemenië is een gevonden schilderij overhandigd aan de Roemeense autoriteiten. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt berichtgeving van de NOS daarover. Deskundigen onderzoeken of het om een uit de Kunsthal gestolen werk van Picasso,Tête d’Arlequin, gaat.

In 2012 werden zeven schilderijen van onder anderen Claude Monet, Pablo Picasso en Henri Matisse gestolen uit de Rotterdamse Kunsthal. De in Nederland wonende schrijfster Mira Fetuci, die in 2015 een boek schreef over deze kunstroof, kreeg tien dagen geleden een anonieme tip en vond vervolgens een pastelkrijttekening (in een plastic map) onder een boom in een Roemeens dorp, meldt de NOS.

De kunstroof was het werk van Roemenen die de schilderingen meenamen naar hun land. De doeken zijn niet teruggevonden, een deel zou zijn verbrand.