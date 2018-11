Geriatrie MC Slotervaart naar OLVG

De afdeling geriatrie van het failliete MC Slotervaart in Amsterdam verhuist naar het 5 kilometer verderop gelegen OLVG West. De continuïteit van de ouderengeneeskunde in de hoofdstad is hiermee gewaarborgd, stelt het OLVG.

De komende weken gaan de verpleegafdeling en polikliniek samen met medisch en verpleegkundig personeel over naar de nieuwe locatie. Dit gaat in nauw overleg met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

„Met de stap naar OLVG is er duidelijkheid: voor de patiënten, hun families en voor ons als medisch personeel”, zeggen Jos van Campen en Kerst de Vries, twee geriaters van MC Slotervaart. „We kunnen binnen OLVG als team de zorg voor onze patiënten voortzetten en er zijn binnen OLVG ruime mogelijkheden voor opleiding en onderzoek. Dat voelt erg goed.”

Het Slotervaartziekenhuis werd eind oktober failliet verklaard. Een doorstart bleek niet meer mogelijk.